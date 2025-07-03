В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков. Его назначили на эту должность три месяца назад

Обновлено. В Минобороны России подтвердили гибель Гудкова в Курской области. В военном ведомстве заявили, что он погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов.

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам Кожемяко, Гудков погиб, «выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами». В числе других погибших губернатор Приморья назвал офицера Наримана Шихалиева. Обстоятельства и дата гибели Гудкова и его сослуживцев в сообщении Кожемяко не уточняются.

Украинские телеграм-каналы и издания (в частности, «РБК-Украина») пишут, что Гудков был «ликвидирован», а о его гибели еще накануне сообщали российские пропагандисты. По данным некоторых телеграм-каналов, Гудков погиб вместе с 10 другими офицерами в результате удара ВСУ по командному пункту в районе Коренево недалеко от границы, но когда — неизвестно.

В некрологе всероссийской общественной организации морпехов «Тайфун» говорится, что 2 июля 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту 155 бригады морской пехоты. В Коренево произошло четыре попадания ракет в передовой пункт управления, погибли более 10 человек, включая Гудкова и нескольких старших офицеров.

Генерал-майор Михаил Гудков был командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В марте 2025 года его назначили на должность заместителя командующего ВМФ России. О повышении Гудкову объявил Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск». Гудкову присвоены звания Героя России и Героя Приморья.