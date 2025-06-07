Официально Россия заявляет о дружбе с Китаем. Неофициально Москва считает Пекин противником, заинтересованным в территориях на Дальнем Востоке The New York Times узнала об этом из секретного документа ФСБ

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на церемонии в Пекине, 16 мая 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Публично президент РФ Владимир Путин говорит, что дружба России и Китая непоколебима, а стратегическое военное и экономическое сотрудничество двух стран переживает золотой век, но при этом секретное разведывательное подразделение ФСБ считает китайцев противниками, сообщила 7 июня газета The New York Times, ссылаясь на внутренние документы российской спецслужбы.

Журналисты издания узнали об этом из восьмистраничного документа, который подготовил 7-й отдел Департамента контрразведывательных операций. Он отвечает за противодействие шпионажу со стороны Китая и других стран Азии. NYT получила документ от хакерской группы Ares Leaks. Авторы газеты отметили, что подтвердить подлинность документа на 100% невозможно, но представители шести западных спецслужб, которым журналисты показали отчет ФСБ, заявили, что он выглядит подлинным. Представленный документ наиболее полно показывает, как российская контрразведка относится к Китаю, отмечает издание. Документ никак не датирован, вероятно, это черновик, но из содержания следует, что его написали в конце 2023-го или начале 2024 года.

О Департаменте контрразведывательных операций ФСБ

Корреспондент WSJ Эван Гершкович выпустил первый материал после освобождения из российской тюрьмы Он рассказал о департаменте ФСБ, который пытается «удовлетворить аппетит» Путина к поиску шпионов

О Департаменте контрразведывательных операций ФСБ

Корреспондент WSJ Эван Гершкович выпустил первый материал после освобождения из российской тюрьмы Он рассказал о департаменте ФСБ, который пытается «удовлетворить аппетит» Путина к поиску шпионов

Авторы внутреннего документа ФСБ заявили, что Китай представляет серьезную угрозу для безопасности России, поскольку все чаще пытается вербовать российских шпионов, стремится получить секретные военные технологии, для чего привлекает недовольных российских ученых, следит за действиями российских военных в ходе войны в Украине, готовится предъявить территориальные претензии России и занимается шпионажем в Арктике.

В документе, полученном The New York Times, подробно говорится об интересах китайской разведки в России. Среди них — следы «древних китайских народов» на Дальнем Востоке

Российско-украинская война. Китайские разведчики стремятся понять, как Россия воюет с армией, поддерживаемой Западом. После начала войны в Россию приехали представители китайских оборонных компаний и институтов, связанных с китайской разведкой, которые стремятся лучше понять ход войны. «Особый интерес для Пекина представляет информация о методах ведения боевых действий с использованием беспилотников, модернизации их программного обеспечения и методах противодействия новым типам западного оружия», — говорится в документе ФСБ. Также Китай интересует опыт ЧВК Вагнера, наемники которой участвовали в разных военных кампаниях, в том числе во вторжении в Украину.

Китайские разведчики стремятся понять, как Россия воюет с армией, поддерживаемой Западом. После начала войны в Россию приехали представители китайских оборонных компаний и институтов, связанных с китайской разведкой, которые стремятся лучше понять ход войны. «Особый интерес для Пекина представляет информация о методах ведения боевых действий с использованием беспилотников, модернизации их программного обеспечения и методах противодействия новым типам западного оружия», — говорится в документе ФСБ. Также Китай интересует опыт ЧВК Вагнера, наемники которой участвовали в разных военных кампаниях, в том числе во вторжении в Украину. Авиационные разработки. В документе утверждается, что Пекин стремится сократить отставание от России в области авиационных разработок, и это приоритетная цель Китая. Разведка КНР нацелена на военных летчиков и ученых, которые занимаются аэрогидродинамикой, системами управления и . Также Китай ищет специалистов, которые занимались производством экраноплана — советского судна на динамической воздушной подушке. Из документа неясно, стремится ли Китай только переманить таких специалистов на работу на своих предприятиях или же вербует их как шпионов, указывает издание.

В документе утверждается, что Пекин стремится сократить отставание от России в области авиационных разработок, и это приоритетная цель Китая. Разведка КНР нацелена на военных летчиков и ученых, которые занимаются аэрогидродинамикой, системами управления и . Также Китай ищет специалистов, которые занимались производством экраноплана — советского судна на динамической воздушной подушке. Из документа неясно, стремится ли Китай только переманить таких специалистов на работу на своих предприятиях или же вербует их как шпионов, указывает издание. Дальний Восток. Некоторые ученые в Китае поддерживают идею предъявить территориальные претензии к России, говорится в отчете ФСБ. В нем утверждается, что Китай ищет следы «древних китайских народов» на российском Дальнем Востоке для того, чтобы, возможно, повлиять на местное население, которое благосклонно относится к Китаю. ФСБ приказала сотрудникам разоблачать «реваншистские» действия и не позволять Китаю использовать российских ученых и архивные фонды для исследований. «Проводить профилактическую работу в отношении российских граждан, вовлеченных в указанные действия. Ограничить въезд в нашу страну иностранцев в качестве меры воздействия», — говорится в документе.

Некоторые ученые в Китае поддерживают идею предъявить территориальные претензии к России, говорится в отчете ФСБ. В нем утверждается, что Китай ищет следы «древних китайских народов» на российском Дальнем Востоке для того, чтобы, возможно, повлиять на местное население, которое благосклонно относится к Китаю. ФСБ приказала сотрудникам разоблачать «реваншистские» действия и не позволять Китаю использовать российских ученых и архивные фонды для исследований. «Проводить профилактическую работу в отношении российских граждан, вовлеченных в указанные действия. Ограничить въезд в нашу страну иностранцев в качестве меры воздействия», — говорится в документе. Центральная Азия. По данным ФСБ, Китай разработал новую стратегию по продвижению своего мягкого влияния в странах Центральной Азии, которые Москва считает сферой своих интересов. Согласно документу, Китай начал реализовывать эту стратегию в Узбекистане. О деталях стратегии в документе ничего не говорится, но отмечается, что она предполагает гуманитарный обмен.

По данным ФСБ, Китай разработал новую стратегию по продвижению своего мягкого влияния в странах Центральной Азии, которые Москва считает сферой своих интересов. Согласно документу, Китай начал реализовывать эту стратегию в Узбекистане. О деталях стратегии в документе ничего не говорится, но отмечается, что она предполагает гуманитарный обмен. Арктика. Китай проявляет интерес к территории России в Арктике и Северному морскому пути, который проходит вдоль северного побережья РФ. В документе ФСБ утверждается, что, по мнению Пекина, Россия из-за западных санкций будет вынуждена обратиться к Китаю, чтобы поддерживать «стареющую арктическую инфраструктуру». В отчете говорится, что китайская разведка пытается получить информацию о том, как Россия развивает свою инфраструктуру в Арктике, для чего использует научные центры и горнодобывающие компании.

ФСБ называет борьбу с разведкой Китая напряженной. Но стремится не рисковать российско-китайской дружбой

В документе говорится, что между Россией и Китаем идет «напряженная и динамично развивающаяся» разведывательная борьба. За три дня до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 году ФСБ утвердила новую программу контрразведки «Антанта-4», призванную противодействовать китайскому шпионажу.

Из отчета ФСБ следует, что Китай воспользовался тем, что Россия направила почти все свои военные и разведывательные ресурсы в Украину. Китайские разведчики, как говорится в документе, активизировали усилия по вербовке российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к российским властям.

Чтобы помешать этому, российская спецслужба поручила сотрудникам «предотвратить передачу важной стратегической информации китайцам», и лично беседовать с россиянами, которые тесно сотрудничают с Пекином. Граждан предупреждают о том, что Китай пытается воспользоваться Россией и получить передовые научные исследования, говорится в документе. ФСБ также приказала сотрудникам «постоянно накапливать информацию о пользователях» китайского мессенджера WeChat, в том числе взламывая телефоны объектов шпионажа и анализируя данные с помощью специального программного обеспечения.

Китай и Россия не доверяют друг другу, следует из документа. В нем говорится, что Китай проверяет своих агентов на детекторе лжи после того, как они возвращаются из России, усиленно контролирует 20 тысяч российских студентов в китайских вузах и пытается вербовать в качестве потенциальных шпионов россиян, которые женились или вышли замуж за китайцев.

Сотрудники ФСБ, следует из отчета, пытаются сдержать риски, связанные с разведкой Китая, не вызывая «негативных последствий для двусторонних отношений». Офицерам рекомендовали избегать публичных «упоминаний о китайских спецслужбах как о потенциальном противнике». В документе отмечается, что, прежде чем принимать какие-либо деликатные меры, сотрудники ФСБ должны получить одобрение от высшего руководства спецслужбы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев. Министерство иностранных дел Китая не ответило на запросы журналистов.

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