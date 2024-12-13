Корреспондент WSJ Эван Гершкович выпустил первый материал после освобождения из российской тюрьмы Он рассказал о департаменте ФСБ, который пытается «удовлетворить аппетит» Путина к поиску шпионов

Эван Гершкович после обмена на авиабазе Эндрюс в Мэриленде Mostafa Bassim / Anadolu / Getty Images

Корреспондент The Wall Street Journal опубликовал свой первый материал после освобождения из заключения в России в результате масштабного между Москвой и странами Запада. В нем журналист рассказывает о работе департамента контрразведывательных операций ФСБ (ДКРО) и его руководителе, генерал-лейтенанте Дмитрии Минаеве.

В июле 2023 года The Wall Street Journal уже выпускал материал про ДКРО. В нем говорилось, что это подразделение ФСБ годами следит за высокопоставленными представителями США в России и иностранными журналистами. Департамент, как утверждалось в публикации, руководил задержанием Гершковича, а также причастен к задержанию в России бывших морских пехотинцев и . При этом ДКРО почти неизвестен за пределами узкого круга специалистов по России и сотрудников разведки.

В начале своего расследования Гершкович рассказывает о том, что Минаев был одним из тех, кто сопровождал заключенных, которых Россия должна была передать 1 августа 2024 года.

Одетый в куртку песочного цвета и коричневые ботинки, с бородкой с сединой, этот человек провел несколько часов, организуя последние приготовления к крупнейшему со времен холодной войны обмену заключенными между Востоком и Западом. Теперь, когда пилоты запустили двигатели, чтобы вылететь в аэропорт турецкой столицы, он вышел посмотреть на 16 заключенных, которых он сопровождал на свободу, — американцев, русских и немцев, только что освобожденных из тюрем и исправительных колоний. Оглядев пассажиров, он остановил свой взгляд на одном из этих заключенных — на мне. Он ничего не сказал, почти минуту молча смотрел на меня. Затем он повернулся и пошел обратно в свою отгороженную шторками часть президентского самолета.

WSJ отмечает, что Минаев попал в опубликованное ФСБ видео обмена. Человек на кадрах подходит под описание Гершковича.

ФСБ России

Как удалось выяснить Гершковичу и его коллегам в The Wall Street Journal, на службе в ДКРО состоят две тысячи человек. Об этом журналистам рассказали американские и европейские чиновники. По информации WSJ, сотрудникам этого департамента платят «щедро» даже по меркам ФСБ. Они получают бонусы за успешную работу, имеют доступ к дешевой ипотеке и путевкам на российские курорты на лучшие даты. Собеседники газеты утверждают, что ни один сотрудник ДКРО не сбежал на Запад.

В России департамент ответственен за арест сотен россиян, которых обвиняют в шпионаже и госизмене, утверждает Гершкович. По данным спецслужб, ДКРО также занимался в Минобороны России.

Что еще известно о ДКРО

WSJ рассказала о секретном подразделении ФСБ, арестовавшем Эвана Гершковича Его сотрудники годами преследуют американцев в России, двигают в их домах шкафы и оставляют окурки в туалетах

Что еще известно о ДКРО

WSJ рассказала о секретном подразделении ФСБ, арестовавшем Эвана Гершковича Его сотрудники годами преследуют американцев в России, двигают в их домах шкафы и оставляют окурки в туалетах

По словам Гершковича, во время допроса в Следственном управлении ФСБ следователь по его делу сказал, что журналиста считают агентом ЦРУ из-за того, что так считает ДКРО. «Для меня этого достаточно», — заявил следователь Гершковичу. Он отмечает, что, поскольку война «обострила аппетит» президента РФ Владимира Путина к поиску шпионов и предателей — «реальных и выдуманных», — «задача по его удовлетворению легла на ДКРО».

WSJ утверждает, что куратор ДКРО — руководитель первой службы ФСБ Владислав Меньшиков, который играет с Путиным в хоккей. Гершкович утверждает, что Меньшиков лично информировал президента России о его деле. Минаев подчиняется Меньшикову, при этом сам решает, кого из американцев надо арестовать. Источники газеты в западных разведках называют Минаева «пугающе проницательным». «Он сразу понимает, кто акула, а кто слабак», — говорит один из собеседников, который несколько раз встречался с Минаевым.

Американские чиновники считают ДКРО ответственным за ряд «странных инцидентов», среди которых загадочная смерть собаки американского дипломата, слежка за детьми посла и проколотые шины на автомобилях посольства. В 2020 году сотрудники этого департамента, как утверждает WSJ, сообщили ученику школы при американском посольстве в Москве, что его мать задержана и будет освобождена только в том случае, если ребенок будет общаться с детьми дипломатов, учившихся в этой же школе, и рассказывать об их семьях.

Чиновники из Восточной Европы рассказали, что сотрудники ДКРО все чаще действуют за границей, занимаясь вербовкой агентов и проводя диверсионные операции в регионе. По их версии, департамент ответственен за похищения людей в странах бывшего СССР. Когда иностранцы пересекают такие пограничные пункты, как, например, граница с Эстонией, местные сотрудники ФСБ допрашивают их, пытаясь завербовать. В публикации утверждается, что офицеры ДКРО однажды взорвали дымовую шашку на границе с Эстонией и вывезли сотрудника эстонской службы безопасности в Россию, чтобы затем обменять его на российского шпиона, задержанного в Эстонии.

Кроме того, сотрудники ДКРО занимаются диверсиями в Украине, говорят представители западных разведок. Утверждается, что они причастны к диверсиям на железных дорогах. Они также собирают разведданные о высокопоставленных чиновниках, чтобы затем готовить на них покушения. Украинские чиновники заявили, что именно Минаев отдал приказ взорвать два автомобиля в Киеве в 2017 году. Тогда погибли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ). По словам украинских собеседников, Минаев и его ведомство стоят за неудачной попыткой покушения на главу ГУР Кирилла Буданова (когда она произошла, в публикации не уточняется).

Гершкович пишет, что именно ДКРО было поручено добиться освобождения из Германии . «ДКРО активизировал кампанию по аресту американских граждан в России, в том числе баскетбольной звезды . ДКРО использовал бывшего морпеха Пола Уилана и меня в качестве приманки для обмена, чтобы добиться освобождения Красикова», — утверждает корреспондент WSJ.

Владимир Путин встречает Вадима Красикова 1 августа 2024 года Михаил Воскресенский / РИА Новости / Sputnik / IMAGO / Scanpix / LETA

Он также рассказал, что за двумя сотрудниками The Wall Street Journal открыто следили на улицах Вены и Вашингтона — «очевидно, с целью запугать». По его словам, через несколько часов после публикации одной из статей на их электронную почту начали приходить сотни писем со спамом и сообщения о попытке получить доступ к почте. Один из журналистов получил через посредника сообщение, что ФСБ хочет пригласить его в Москву для разговора. Позднее МИД РФ объявил журналистов персонами нон грата.

«ДКРО сыграл огромную роль в том, что Россия погрузилась в самую масштабную волну репрессий со времен смерти Иосифа Сталина, включая чистку в Минобороны после того, как вторжение Путина в Украину провалилось», — пишет Гершкович.

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