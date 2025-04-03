США запретили американским чиновникам в Китае заниматься сексом с китайцами, выяснило Associated Press. Таких запретов не было со времен холодной войны

Молодой человек возле посольства США в Пекине, 26 июля 2018 года Ng Han Guan / AP / Scanpix / LETA

Власти США запретили американским государственным служащим в Китае, членам их семей и подрядчикам с допуском к секретным сведениям вступать «в романтические или сексуальные отношения» с гражданами Китая, сообщает 3 апреля Associated Press, ссылаясь на источники.

По их словам, такой запрет в январе ввел посол США в Пекине Николас Бёрнс, незадолго до своего отъезда из Китая. Чиновников уведомили о запрете устно и по электронной почте, но официально это не объявлялось. Агентство отметило, что не смогло выяснить, как именно власти США в этом случае трактуют фразу «романтические или сексуальные отношения».

Запрет распространяется на все представительства США в материковом Китае, в том числе на посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани, а также на консульство США в Гонконге. Новая политика не распространяется на американский персонал, работающий за пределами Китая.

По словам источников, американские чиновники, у которых уже были отношения с гражданами Китая, могут подать заявление с просьбой сделать для них исключение. Если им откажут, то чиновники будут обязаны прекратить отношения или покинуть свой пост, рассказали собеседники Associated Press. Любой, кто нарушит запрет, будет должен немедленно покинуть Китай.

Как отмечает AP, летом 2024 года американским служащим в Китае запретили вступать в романтические и сексуальные отношения с гражданами КНР, которые работают в охране и на других вспомогательных должностях в посольстве и пяти консульствах США в Китае.

Государственный департамент США заявил, что не комментирует внутренние вопросы. В Совете национальной безопасности перенаправили вопросы в Госдеп. Бывший посол США в Пекине Николас Бёрнс не ответил на запрос AP.

Строгие правила по поводу отношений с иностранцами, известные как «политика несближения» («non-fraternization policy»), были широко распространены в годы холодной войны. Рассекреченные документы Госдепартамента (.pdf) показывают, что в 1987 году власти США запретили чиновникам, работающим в СССР, Китае и странах советского блока, дружить, встречаться или заниматься сексом с местными жителями. Такой запрет ввели после того, как советская шпионка в Москве соблазнила американского морского пехотинца. После распада СССР в 1991 году ограничения ослабили. Со времен холодной войны о подобной политике не сообщалось; действует ли она в каких-то других странах, неизвестно, такая информация засекречена.

В Китае подобные ограничения не действовали в течение многих лет. До того, как в январе 2025-го власти США ввели запрет, американские чиновники в Китае должны были отчитываться о любых интимных контактах с гражданами КНР, при этом им прямо не запрещали вступать в романтические или сексуальные отношения.

Американские дипломаты и эксперты в области разведки утверждают, что Пекин активно применяет практику так называемой «медовой ловушки» (то есть установление сексуальных контактов с нужным человеком), чтобы получить доступ к американским секретам, отмечает Associated Press. Американских чиновников, которые направляются на работу в Китай, предупреждают об этом. Для них готовят презентации, в которых рассказывается о конкретных случаях, когда китайские спецслужбы подсылали привлекательных женщин, чтобы соблазнить дипломатов США.

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