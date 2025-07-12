Война Тысяча двести тридцать пятый день. Трамп готовит военную помощь Украине на сотни миллионов долларов, но продолжает считать Путина главным партнером в мирных переговорах

Последствия российского удара по Львову. 12 июля 2025 года Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

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Мир

Президент США Дональд Трамп обсуждает план по предоставлению военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как ожидается, первый потенциальный пакет помощи от действующей американской администрации выделят по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений). В этом фонде, утвержденном конгрессом в 2024 году при Джо Байдене, по-прежнему доступны около 3,8 миллиарда долларов. Трамп может тратить их без одобрения конгресса, используя свои президентские полномочия. Ранее агентство Reuters сообщило, что пакет помощи может составить около 300 миллионов долларов, а войдут в него ракеты для комплексов Patriot и ракеты средней дальности.

До сих пор администрация Трампа отправляла Украине только вооружение, которое было одобрено Байденом. В начале июля стало известно, что США приостановили поставки некоторых боеприпасов в Украину. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки американских вооружений возобновлены.

В последнее время Дональд Трамп все чаще высказывает свое недовольство и разочарование тем, что Россия затягивает мирные переговоры и активно продолжает боевые действия в Украине. Президент США пообещал, что 14 июля сделает «важное заявление по России», но не раскрыл никаких деталей.

Несмотря на изменившуюся риторику, пока мало свидетельств того, что Белый дом действительно поменял свою политику в пользу Киева, пишет Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников, участвующих в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности.

По словам собеседников издания, западные союзники Украины по-прежнему полагают, что Трамп склонен рассматривать Владимира Путина как своего основного партнера в переговорах по мирному урегулированию, а Владимира Зеленского — как главное препятствие на пути к достижению работоспособного соглашения.

«Судя по смене тона, чувствуется некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия», — заявил в беседе с FT один из чиновников.

В то же время, отмечает издание, Владимир Зеленский добился значительных успехов в общении с Дональдом Трампом после знаменитой перепалки в Белом доме. Европейские лидеры подсказали президенту Украины, как изменить тон общения с президентом США, чаще выражая ему похвалу и благодарность за поддержку, рассказывают различные собеседники FT.

Война глазами читателей «Медузы»

Павел (Лиссабон). За три года русские изменились тектонически. Мне стало сложно общаться с родственниками. Когда пожилая тетя, чуть старше Путина и чуть младше Трампа, звонит из Москвы, чтобы поздравить меня с ДР сына, все помимо воли заканчивается разговором про «наших мальчиков», которым кто-то у них там отправляет на фронт какой-то высококачественный корм, «ай какие молодцы». Как реагировать? Я хочу, чтобы «их мальчики» подавились крысиным ядом, сдохли и отстали наконец от Украины. А она позвонила, чтоб с ДР сына поздравить. В итоге негатив и злоба исходят в разговоре от меня, и я чувствую себя виноватым. Хотя я никого не убивал, не бомбил и ненавижу тех, кто убивает и бомбит. Но таков сегодняшний парадокс.

Война продолжается не из-за Путина. Война продолжается, потому что «их мальчиков» поддерживают миллионы добрых бабушек и дедушек, теть и дядь, которые искренне отдадут последнюю рубашку, претерпят любые невзгоды, будут пить скипидар и питаться корой с туалетной бумагой, лишь бы умножить площадь самой большой страны мира еще на два раздолбанных в корень села. Патриотизм — зло. Все самые страшные вещи в истории человечества произошли из-за любви к родине. Она лишает человека способности думать и сопоставлять факты, заменяя мышление на привычку подгонять реальность под удобные представления о ней. Ну а для русских родина еще и традиционно равна вождю, начальнику, в силу чисто культурных исторических причин. Впрочем, кто-то там умудряется не любить Путина, но поддерживать войну, — вот это самая, конечно, загадка. А есть еще категория нормальных ранее людей, которые с 2022 спешно начали искать «невсётакоднозначность» в Украине, Европе, Америке и всех-всех-всех за пределами Великой Руси. «О, XXXLы тоже в жилой дом попали, в Курскую область вошли — ну, значит, они такие же, сами виноваты, можно жить дальше, ура-ура».

Какое-то есть этому объяснение в психологии, наверное. Понимаю даже отчасти такой феномен: если не найти для себя оправдание происходящему, живя в РФ, легко поедешь кукухой. Но уважать таких людей не могу. Все же наличие мозгов — это бремя, налагающее на человека обязанность как минимум видеть логические связи между явлениями. И в этом плане прожженные зэтники без мозга вызывают даже больше уважения. Они изначально были такими, себя не обманывали и оппортунизм свой ни от кого не скрывали. А те, кто все понимал, но убедил себя в нормальности или неважности происходящего, — ну это совсем жалкие какие-то существа.

Когда-то я думал, что Путин сдохнет и все будет хорошо. Но теперь понятно, что Путин в головах русских, и там он не сдохнет никогда. Бледная моль, невнятное чмо вскормилось миллионами восторгов, чинопочитаний и раболепий таких вот добрых простых русских людей и превратилось в зло. Добрый недалекий дед Шевчук так и не понял, что родина — это именно что жопа президента, а вовсе не бабушка нищая на вокзале. Потому что именно бабушка на вокзале голосует за Путина, войну, убийства и «наших мальчиков». Искренне, от всей души и по зову сердца.

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