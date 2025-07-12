Власти Северной Кореи выражают «однозначную поддержку» действиям Кремля в рамках . Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в КНДР и переговоров с главой северокорейского МИДа Цой Сон Хи в Вонсане.

«Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса. Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии. В свою очередь, мы в очередной раз выразили искреннюю признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников», — цитирует ТАСС заявление Лаврова.

На пресс-конференции российскому министру задали вопрос о том, возможно ли привлечение северокорейских военных для участия в российско-украинской войне на новых направлениях. Лавров ответил, что глава КНДР Ким Чен Ын сам принимает решения, в какой форме оказывать помощь России в войне.

Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве.

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте и регулярно обмениваются посланиями.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, которая была частично оккупирована ВСУ с августа 2024 года. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились еще в октябре 2024-го. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года. По оценке украинских официальных лиц, осенью 2024-го Северная Корея направила в Россию 11 тысяч солдат для участия в войне. В итоге около четырех тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения.

Разведки Украины и Южной Кореи ожидают, что в ближайшие месяцы КНДР направит от 25 до 30 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне. Согласно разведданным, «существует большая вероятность», что северокорейские войска будут участвовать в боевых действиях в регионах Украины, оккупированных Россией, «для усиления российского контингента, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций», сообщал CNN.