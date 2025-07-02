Украинская разведка ожидает, что КНДР направит до 30 тысяч солдат для участия в войне на стороне России

Северная Корея намерена утроить численность своих войск, воюющих на стороне России вдоль линии фронта с Украиной, пишет CNN. По оценкам украинской разведки, с которыми ознакомился телеканал, в ближайшие месяцы КНДР направит от 25 до 30 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне.

Согласно разведданным, «существует большая вероятность», что северокорейские войска будут участвовать в боевых действиях в регионах Украины, оккупированных Россией, «для усиления российского контингента, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций».

Украинская разведка называет одним из признаков подготовки к новому развертыванию то, что российские военные начали переоборудовать самолеты для перевозки личного состава. Также CNN обращает внимание на спутниковые снимки, которые свидетельствуют о курсировании российского судна и грузовых самолетов из КНДР в Россию.

Ранее разведка Южной Кореи также сообщала, что КНДР подготавливает новые войска для отправки в Россию. Как утверждалось, дополнительное развертывание северокорейских войск в РФ может произойти уже в июле или августе, на это же время Россия может планировать новое широкомасштабное наступление в Украине.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, которая была частично оккупирована ВСУ с августа 2024 года. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились еще в октябре 2024-го. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.

По оценке украинских официальных лиц, осенью 2024-го Северная Корея направила в Россию 11 тысяч солдат для участия в войне. В итоге около четырех тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения.