«Губернатор» аннексированной Херсонской области заявил об ударе ВСУ по жилому дому в Алешках. Местные жители рассказали, что это заброшенная санитарная станция, где жили российские военные

Украинские военные нанесли удар двумя авиабомбами по жилому пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области, заявил вечером 11 июля «губернатор» аннексированного региона Владимир Сальдо.

«Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди», — написал он в своем телеграм-канале, приложив к посту фотографию разрушенного здания.

Какой-либо информации о погибших, пострадавших или спасенных из-под завалов с тех пор не появлялось.

Тем временем местные жители утверждают, что под украинский обстрел попал не жилой дом, а заброшенная санитарная станция. Об этом пишет издание «Астра» со ссылкой на читателей, которые до российской оккупации проживали в городе Алешки.

«Во-первых, на фото видно здание в три этажа, а не пятиэтажку. Во-вторых, это здание санэпидемстанции, в которой жили военные РФ, поэтому по ним и ударили ВСУ. Именно по этой причине Сальдо не указывает количество раненых или пропавших без вести жителей, потому что ни один из коренных жителей не пострадал», — рассказала бывшая жительница города, ссылаясь, в том числе, на украинские ресурсы.

Украинские OSINT-аналитики, геолоцировавшие здание, отмечают, что на доме стояла антенна, которую применяли как точку размещения «полетного оборудования» для экипажей российских беспилотников.