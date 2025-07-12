Российские военные нанесли удары по Львову, Черновцам, Луцку и Харькову. Повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие

Войска РФ в ночь на 12 июля нанесли удары беспилотниками и ракетами по нескольким городам Украины.

Обновлено. Владимир Зеленский заявил, что за ночь военные РФ выпустили по Украине 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из которых были ударными «шахедами». По словам президента Украины, силы ПВО обезвредили более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов. Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что сбиты 25 крылатых ракет Х-101 и 319 «шахедов». Еще 258 дронов-имитаторов «локационно потеряны или подавлены РЭБ». Зафиксированы попадания одной ракеты и 20 беспилотников в пяти локациях, а также падение сбитых обломков — в 19 локациях.

Во Львове в результате атаки повреждены два жилых многоквартирных дома на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны, сообщил мэр города Андрей Садовый. В Железнодорожном районе загорелась кровля нежилого здания, повреждены несколько домов, детский сад, десятки автомобилей. Из-за обрыва контактной сети нарушено движение трех троллейбусных маршрутов.

По данным главы военной администрации Львовской области Максима Козицкого, во Львове также повреждены два промышленных объекта. После ночной атаки за помощью к медикам обратились четыре человека, один из них госпитализирован. В местных пабликах сообщалось, что целью удара во Львове стало здание корпорации «Электрон».

В Черновцах в результате падения обломков дронов и ракет погибли два местных жителя — 26-летняя женщина и 43-летний мужчина, сообщил глава областной администрации Руслан Запаранюк. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, десять человек получили легкие травмы. В городе повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

В Луцке в ходе комбинированной атаки РФ полностью разрушен частный жилой дом, еще в нескольких домах выбиты стекла, загорелся один автомобиль, сообщил мэр города Игорь Полищук. Информации о погибших не поступало.

Ночью войска РФ атаковали Киевский район Харькова, применив две авиабомбы и восемь беспилотников. В городе повреждены предприятие, многоквартирный дом, заведение высшего образования, гараж, три автомобиля, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Ранее четыре человека.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника: 16 — над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над аннексированным Крымом, три — в Ростовской области, два — в Курской, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.