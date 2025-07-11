Война Тысяча двести тридцать четвертый день. Лавров и Рубио дважды поговорили в Малайзии. Мерц требует от России возместить Украине 500 миллиардов евро ущерба

Пожарный тушит возгорание, возникшее в результате атаки дронов на Киев. 10 июля 2025 года Yevhenii Zavhorodnii / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Лавров и Рубио дважды встретились в Малайзии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио дважды встретились в Малайзии на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Первая встреча состоялась вчера — это были полноценные 50-минутные переговоры. По их итогам Рубио дал десятиминутную пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнул, что Белый дом недоволен отсутствием гибкости со стороны Москвы, но сказал, что обсудил с Лавровым некий «новый подход» к российско-украинскому урегулированию.

Подробнее об итогах той встречи Рубио провел переговоры с Лавровым — это первая встреча представителей США и России на таком уровне с февраля 2025 года Вашингтон «разочарован отсутствием гибкости» со стороны Москвы в переговорах о завершении войны России с Украиной

Сегодня утром Лавров и Рубио поговорили снова. Это был совсем короткий разговор между заседаниями саммита; государственное агентство ТАСС подчеркивало, что он «прошел в позитивной атмосфере». «Лавров улыбался, Рубио похлопал его по плечу, собеседники активно жестикулировали и в конце пожали друг другу руки», — говорилось в сообщении ТАСС.

Лавров, который накануне с журналистами не общался (МИД РФ выпустил короткий формальный пресс-релиз), сегодня дал несколько комментариев по поводу встречи с Рубио. Российский министр подчеркнул, что во время переговоров подтвердил ранее изложенную позицию Москвы. Отвечая на вопрос о «новом подходе», Лавров заявил: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа: „Так я вам и скажу“», добавив, что «есть вещи, которые не комментируются».

Украина

Мерц заявил, что Россия должна компенсировать Украине 500 миллиардов евро, прежде чем ее активы будут разморожены

Россия должна компенсировать Украине 500 миллиардов евро ущерба, нанесенного в ходе полномасштабной войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на полях конференции по восстановлению Украины, которая вчера проходила в Риме.

«Россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, она не получит и не должна получить доступ к замороженным активам», — сказал Мерц. Он отметил, что доходы от замороженных активов по-прежнему будут направляться на поддержку Украины.

С начала войны в европейских депозитариях остаются замороженными почти 260 миллиардов долларов российских активов. На протяжении первых лет войны велись разговоры об их возможной конфискации, однако в итоге от этого варианта отказались. Юридических оснований для конфискации найти не удалось, а экспроприировать средства на основании политического решения лидеры Евросоюза не захотели, опасаясь, что это подорвет доверие к евро и к существующей финансовой системе.

При этом прибыль от реинвестирования замороженных активов с лета 2024 года передается Украине. За год Киев уже получил от Евросоюза более 18 миллиардов евро. 90% этих этих денег направляются на оборону, оставшиеся 10% — на восстановление Украины.

В совместном докладе правительства Украины, ЕС, ООН и Всемирного банка, опубликованном в феврале, оценивали в 176 миллиардов долларов прямой ущерб от непосредственных разрушений, нанесенных Украине российской армией с начала полномасштабной войны в 2022-м и до конца 2024 года. Предполагаемые расходы на полное восстановление украинской экономики до довоенного уровня в том же докладе оценивали в 524 миллиарда долларов.

В марте замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра оценивала экономические потери страны с начала полномасштабной войны в 589 миллиардов долларов. Общий ущерб с 2014 года, когда началась война в Донбассе, по ее оценке, мог превысить триллион долларов.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Тбилиси). Я живу в Грузии, у меня большой круг общения, среди которого много несогласных с войной россиян и украинцев, вынужденных покинуть дома из-за войны. Люди устали от эмиграции, жизни с визаранами, съемного жилья, невозможности вернуться домой из-за уголовных преследований в РФ и бесконечных прилетов в Украине.

Первое время в адрес Украины были слышны только слова поддержки и сочувствия, но в последнее время я все чаще слышу, как те, кто поддерживал Украину, начинают менять риторику, в том числе и сами украинцы. Они говорят: «Раньше я думал, Путин виноват, он начал войну, но сейчас понимаю, что Зеленский тоже хочет этой войны. Если бы Зеленский договорился с Путиным, войны бы не было».

Договорился? Договорился кто? Если бы евреи договорились с Гитлером? Если бы Сталин договорился с Гитлером? Если бы Вьетнам договорился с Америкой? Если бы Зеленский договорился с Путиным? Я правильно понимаю, если бы все, на кого напали, умели договариваться, то не было бы войн и насилия?

Ребята, это называется виктимблейминг. Агрессор не хочет договариваться, не слышит и не слушает, он приходит взять то, что он хочет, ему для этого не нужны права, законы и ваше согласие.

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