Война Тысяча двести тридцать третий день. Российские пропагандисты начали ругать Трампа, который заявил, что «недоволен» Путиным

Последствия обстрела Киева. 10 июля 2025 года Ivan Antypenko / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Пропагандисты начали ругать Трампа после его критики в адрес Путина

Российские телеканалы начали менять тон в отношении президента США Дональда Трампа после его критических высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина, пишет «Агентство», проанализировавшее выпуски новостей и политические ток-шоу за 9 июля.

Первым, пишет «Агентство», ругать Трампа в эфире федерального ТВ стал Владимир Соловьев. В своем ежедневном ток-шоу о задался вопросом: «Трамп решил, что он что — царь?»

Как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции «я единственный, кто может говорить с Путиным», превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он что, считает, что он нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться?

Идею, что Трамп становится похожим на Байдена, развили в программе «Вести» на «России 1». Корреспонденты телеканала выразили мнение, что резкий тон Трампа в отношении Путина связан с тем, что в Украине все развивается «не по его сценарию». «Его личный Афганистан после краха Украины все ближе, и сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника», — говорилось в посвященном Трампу сюжете.

Резко критиковать Трампа стали и боты во «ВКонтакте», отмечает «Агентство». В проекте «Ботнадзор» сообщили изданию, что с вечера вторника 2207 из 8783 комментариев ботов относились к новостям о высказываниях Трампа: в основном, его называли «дураком», «балаболом» и «любителем громких высказываний».

Трамп стал более жестко высказываться о Путине в последние две недели. Президент США, в частности, прямо заявлял о своем недовольстве итогами двух последних разговоров с Путиным. 8 июля Трамп сказал, что президент РФ говорит «много фигни», но при этом ничего не делает для мирного урегулирования, и что сам Трамп им «недоволен».

В Кремле от ответной критики воздерживаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вчера заявил, что к высказываниям Трампа Москва относится «спокойно» и рассчитывает продолжать диалог с США.

Мир

В Европе не понимают, что происходит с политикой США в отношении Украины

Странам Европы трудно выработать последовательную стратегию по Украине из-за постоянно меняющейся позиции Дональда Трампа, пишет Politico.

Как отмечает издание, несмотря на то, что в Европе «наконец-то услышали от Трампа жесткий сигнал в отношении России, который они так ждали», европейские политики не верят этим заявлениям, так как не уверены, что позиция президента США вскоре опять не изменится.

Из-за решения о приостановке поставок оружия Украине, которое, судя по всему, было принято на уровне Пентагона, а не Белого дома, Брюсселю сейчас, по словам неназванного европейского чиновника, «трудно понять, что происходит» в Вашингтоне — учитывая, что сам Трамп публично стал более последовательно поддерживать Украину. «Ничего больше не удивляет, мы должны быть готовы ко всему», — заявил Politico дипломат из одной из стран НАТО.

Еще один собеседник журналистов заявил, что в Европе сложилось общее впечатление, что действия Белого дома в отношении Украины «довольно нескоординированны», поэтому многие страны НАТО «просто пытаются угнаться» за меняющимися настроениями в Вашингтоне.

«Политика администрации полна непредсказуемости, — отметил один из источников Politico. — В ней царит хаос, и, честно говоря, отсутствует надлежащее управление сверху».

Издание подчеркивает, что «нервозность» в Европе контрастирует с оптимизмом, который господствовал после июньского саммита НАТО. Тогда Трамп поддержал увеличение оборонных расходов альянса и его перевооружение, а также воздержался от критики европейских союзников по НАТО, которая стала привычной за последние месяцы.

О приостановке поставок некоторых видов вооружений из США в Украину стало известно в первые дни июля, она коснулась в том числе ракет для комплексов Patriot, которые критически важны для украинской обороноспособности. Американские СМИ писали, что это решение было принято в Пентагоне без должного согласования с руководством Белого дома, а Госдепартамент даже не был поставлен об этом в известность. На официальном уровне в Вашингтоне заявляли, что это лишь «пауза» в поставках и что США продолжают поддерживать Украину, а Трамп пообещал отправить в Киев еще больше оборонительных вооружений. Вчера Reuters и Associated Press со ссылкой на источники написали, что некоторые из прерванных поставок возобновились.

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей (Варшава). Какие я чувства испытываю? Никаких. Пусть звучит цинично, но каждый раз, когда я читаю в «Медузе» о новых жертвах войны, я ловлю себя на мысли, что во мне ничего на это не отзывается.

Конечно, я надеюсь, что война скоро закончится. Я бы хотел навестить своих родных, которых видел в последний раз в 2022 году. Но я не думаю, что это скоро закончится.

Сейчас я стараюсь вообще не касаться темы войны в разговорах. Все мои друзья и знакомые, как и я, уже устали от этого.

В начале войны я считал, что во всем виновата Россия. Теперь же больше склоняюсь к тому, что виноваты все: Россия не умеет в мягкую силу, Украина переоценивает свою значимость, а Европа — постоянно «обеспокоена», но нихера не делает.

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