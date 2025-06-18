Президент США Дональд Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин предлагал ему услуги посредника в решении конфликта между Ираном и Израилем. Такое заявление он сделал, общаясь с журналистами в Белом доме.

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным об этом .

Он и в самом деле предложил свою посредническую помощь. Я сказал: «Сделай мне одолжение, будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, ладно?» Я сказал: «Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом».

Трамп выразил уверенность, что в российско-украинской войне все «уладится» и с конфликтом «удастся разобраться». Он также в очередной раз заявил, что война бы не началась, если бы он был президентом.

Последний разговор Путина и Трампа, о котором сообщалось публично, состоялся в субботу, 14 июня. В Кремле заявили, что он был, в первую очередь, посвящен «опасному обострению на Ближнем Востоке». Путин, как сообщалось, в разговоре осудил действия Израиля, а также сказал о готовности России выступить посредником между Иерусалимом и Тегераном.