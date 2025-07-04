«Я не добился с ним никакого прогресса». Трамп заявил, что остался недоволен разговором с Путиным

Лидер США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин не собирается прекращать воевать с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на заявления Трампа 3 июля.

«Я очень разочарован сегодняшней беседой с президентом Путиным, потому что я не думаю, что он готов к этому [прекращению войны], и я очень разочарован. Я не думаю, что он хочет останавливаться, и это очень плохо», — сказал президент США журналистам.

«Я не добился с ним [Путиным] никакого прогресса», — также заявил Трамп представителям прессы.

По версии Кремля, в ходе разговора 3 июля Трамп «поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине», а Путин заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной. При этом президент РФ сказал, что Москва «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта».

Трамп также заявил, что Вашингтон не полностью остановил поставки оружия Киеву. Он обвинил своего предшественника Джо Байдена в отправке такого количества оружия в Украину, которое грозило ослаблением обороны США.

«Мы поставляем оружие, но мы поставляли слишком много оружия. Но мы поставляем оружие. И мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но мы не прекратили [поставки полностью]. Вы знаете, Байден опустошил всю нашу страну, поставляя им оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», — заявил президент США.

Трамп добавил, что 4 июля планирует поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот ранее говорил, что надеется на этот разговор и собирается обсуждать с лидером США приостановку поставок некоторых видов вооружений, о которой стало известно на этой неделе.

США, как стало известно 1 июля, приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Причина — опасения Вашингтона по поводу истощения собственных запасов американской армии. По данным CBS News, приостановка поставок американского оружия коснулась не только Украины, но и других стран.

В Госдепартаменте США утверждают, что отправка оружия Украине не приостановлена. По словам украинских чиновников, поговоривших с The Economist, США приостановили поставки всей военной помощи, включая снаряды и запчасти. Европейские чиновники были «ошеломлены» этим решением, писал Bloomberg со ссылкой на источник.

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