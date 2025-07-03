«Нельзя сказать, кто первым положил трубку». Путин и Трамп поговорили по телефону. Приостановку американской помощи Украине они не обсуждали

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. О его итогах рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Трамп «поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине», Путин заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной, но заявил, что Москва «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта». Тему прекращения поставок американского оружия Украине президенты не обсуждали, как и даты третьего раунда переговоров Москвы и Киева.

Еще Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также «возможность обмена кинопродукцией, продвигающей традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США».

Разговор продлился почти час, президенты договорились продолжать общение. «Нельзя сказать, кто первым положил трубку, но последними ее положили переводчики», — отметил Ушаков.

В Вашингтоне содержание разговора пока не комментировали.

Это был уже пятый телефонный разговор Путина и Трампа в 2025 году. Предыдущая беседа состоялась 14 июня; тогда впервые главной темой стала не Украина, а ирано-израильская война. Путин предложил посреднические услуги России в урегулировании конфликта. Через несколько дней Трамп рассказал, что ответил президенту РФ: «Сделай мне одолжение, будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, ладно?»