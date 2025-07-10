Жители некоторых регионов России получили уведомления о том, что их включили в реестр воинского учета

В нескольких регионах России — Татарстане, Мордовии, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе — местные жители начали получать уведомления на Госуслугах о том, что сведения о них внесены в реестр воинского учета. Первым об этом сообщил юрист Движения сознательных отказников Артем Клыга. Такие же уведомления рассылают на Сахалине, пишет телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Уведомления, которые приходят военнобязанным, предлагают перейти в электронный реестр повесток, пройти там авторизацию и получить выписку о своих данных, рассказал Клыга. Он рекомендовал не проходить авторизацию «даже из обычного любопытства».

Официально о полноценном запуске реестра электронных повесток российские власти не сообщали. Как база данных реестр работает как минимум с 15 сентября 2024 года, напоминает Артем Клыга. В мае 2025-го свою работу начал сайт реестра, однако сейчас он не доступен.

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