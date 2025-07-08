«Мы выслушиваем от Путина кучу фигни. Он очень вежлив, но толку от этого никакого». Трамп заявил, что «недоволен» президентом РФ

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой президента РФ Владимира Путина в контексте его действий по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

Много людей гибнет, и это должно прекратиться. Мы выслушиваем от Путина кучу фигни, если говорить по правде. Он все время очень вежлив, но в итоге толку от этого никакого.

Трамп отметил, что готов вести с Путиным диалог, но подчеркнул, что «недоволен» президентом РФ.

Трамп также отметил, что «очень серьезно» рассматривает предложенный сенатором Линдси Грэмом новый пакет санкций против России. Он отказался уточнить детали в ответ на соответствующий вопрос: «Ну, я бы не стал вам говорить. Разве мы не хотим устроить маленький сюрприз?»

В последние недели Трамп все чаще публично в негативном ключе высказывается о Путине. По итогам их последнего телефонного разговора 3 июля он заявлял, что «разочарован» в отсутствии прогресса по российско-украинскому вопросу, и высказывал сомнения, что президент РФ «готов» к прекращению войны.

Законопроект о новых санкциях против России был впервые анонсирован в апреле, с тех пор в его поддержку высказались более 80 из 100 сенаторов. Документ предполагает введение американских пошлин в размере 500% на всю продукцию из стран, торгующих с Россией и при этом не оказывающих помощь Украине.

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Meduza