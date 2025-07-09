Война Тысяча двести тридцать второй день. Трамп ужесточает риторику в отношении Путина, Кремль реагирует «спокойно». Польша поднимает истребители из-за атаки на Луцк

Украинские военные устанавливают сетку для защиты от дронов на дороге в Донецкой области. 8 июля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

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Россия

Трамп ужесточает риторику в отношении Путина. Кремль реагирует «спокойно»

Президент США Дональд Трамп накануне снова выступил с жесткой критикой в адрес президента России Владимира Путина.

Общаясь с журналистами, Трамп в очередной раз отметил, что на российско-украинской войне еженедельно погибает несколько тысяч человек, и подчеркнул, что это должно прекратиться — при этом президент США заявил, что Путин ничего для этого не делает. «Мы выслушиваем от Путина кучу фигни, если говорить по правде. Он все время очень вежлив, но в итоге толку от этого никакого», — заявил Трамп, добавив, что «недоволен» президентом России.

Трамп также отметил, что «очень серьезно» относится к законопроекту о новых жестких санкциях, предусматривающих американские пошлины в 500% для всех стран, которые торгуют с Россией и при этом не помогают Украине. Как ожидается, законопроект начнут рассматривать в сенате США уже 9 июля, о своей готовности его поддержать заявляли более 80 из 100 сенаторов. Около месяца назад СМИ писали, что Белый дом требовал от авторов законопроекта смягчить формулировки, однако в конце июня автор документа Линдси Грэм заявил, что Трамп увидел необходимость «двигаться вперед» с принятием законопроекта.

Трамп несколько дней назад уже критиковал Путина в жестких выражениях — это произошло вскоре после их последнего телефонного разговора. Президент США заявлял, что «разочарован» отсутствием прогресса в мирных переговорах, так как Путин «не хочет останавливаться, и это очень плохо». В ходе самого разговора, как официально сообщал Кремль, Трамп поставил вопрос «о скорейшем завершении военных действий», а Путин, хоть и заявил о готовности продолжать переговоры, подчеркнул, что Россия «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга сказал, что Кремль относится к жесткой риторике Трампа «спокойно». «У Трампа, в целом, достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее», — заявил представитель Кремля. Он отметил, что Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

Телеканал CNN накануне опубликовал аудиозаписи, сделанные в 2024 году еще до выборов президента США, во время одного из закрытых мероприятий по сбору средств на кампанию Трампа. На записи Трамп рассказывал потенциальным спонсорам о том, что однажды (вероятно, во время своего первого президентского срока) пригрозил Путину «разбомбить Москву к чертям», если тот вторгнется в Украину.

«Я сказал Путину: „Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора“, — заявил Трамп на записи. — А потом он такой: „Я вам не верю“. Но он поверил мне процентов на 10». В том же разговоре Трамп утверждал, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину: в случае вторжения Китая на Тайвань США начнут бомбить Пекин.

Эту информацию в Кремле прокомментировали крайне сдержанно. Песков предложил журналистам обратиться за комментариями в Белый дом и допустил, что запись может быть фейковой. «Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации, и мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — сказал представитель Кремля.

Украина

Луцк подвергся самой массированной атаке с начала войны. Польша поднимала в воздух свои истребители

Сегодня ночью Луцк, административный центр Волынской области, был подвергнут самой массированной атаке со стороны российских войск с начала войны, заявил глава города Игорь Полищук.

Всего, как сообщил глава Волынской области Иван Рудницкий, над регионом находились около 50 беспилотников и пять ракет. «Фактически, все летело на Луцк», — заявил он.

По данным властей, никто из жителей в результате атаки не пострадал. Полищук сообщил, что в городе произошли как минимум два пожара — на одном из местных предприятий и в гаражном кооперативе.

Волынская область находится на северо-западе Украины и граничит с Польшей и Беларусью. Расстояние от Луцка до ближайшей границы с Россией составляет почти 500 километров.

Из-за российской атаки на Волынскую область в Польше были подняты истребители, а наземные средства ПВО и радиолокационные системы были приведены в режим повышенной готовности. Это уже второй подобный случай за последние две недели — предыдущий раз Польша поднимала истребители в ночь на 29 июня, когда российские военные запустили по Украине 537 ракет и дронов.

В общей сложности, по данным Воздушных сил ВСУ, сегодняшней ночью Россия запустила по Украине 728 дронов (включая дроны-имитаторы) — это крупнейшая единовременная атака с начала войны.

Война глазами читателей «Медузы»

Даниил (Испания). Спустя три года после начала этой отвратительной полномасштабки я испытываю отчаяние, злость и апатию. На скорое завершение войны я не надеюсь, потому что население России (трудно кого-то из нас назвать гражданами) разделилось на несколько несмешиваемых частей — беженцев, «релокантов», затаившихся в РФ и боящихся пикнуть, соглашателей с режимом, служителей режиму и пушечное мясо. И, к моему глубокому сожалению, последние три категории — в большинстве, в избытке и, кажется, даже им все происходящее очень нравится. Отношение к Украине не изменилось: становится все горше и горше за нее, посколько Европа и мир не делают ничего серьезного, чтобы предотвратить эту бойню. Да, наверное, и на самом деле не в состоянии ничего сделать.

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