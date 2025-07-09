В Белгородской области на машины скорой помощи начали ставить сетки для защиты от дронов

На дорогах Белгородской области появились автомобили скорой помощи, на кузов которых установлена сетчатая конструкция для защиты от дронов, пишет «Пепел Белгород».

Издание публикует фотографию такого автомобиля с защитой и напоминает, что установить антидроновые сетки на все скорые помощи в приграничных районах распорядился глава области Вячеслав Гладков.

В конце июня власти Белгородской области сообщали, что приграничном Шебекинском округе дрон «целенаправленно ударил» по автомобилю скорой помощи, врач, фельдшер и водитель получили ранения.

Белгородские СМИ в начале июля писали, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в приграничных районах были повреждены 14 машин скорой помощи, из них пять за последние полгода.

Войска РФ делают «царь-мангалы» для защиты от дронов. Помогает? Meduza