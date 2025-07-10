Re: Russia: власти России за полгода потратили на контракты, зарплаты военных и выплаты их семьям два триллиона рублей из бюджета

Расходы российского бюджета в первой половине 2025 года на военных, участвующих в полномасштабном российском вторжении в Украину, достигают примерно двух триллионов рублей, говорится в аналитической статье .

Статья посвящена расходам российских властей на обеспечение регулярного привлечения на фронт «живой силы» путем подписания контрактов с Минобороны РФ.

«Эффективный коммерческий „контракт на войну“ остается ключевым фактором, позволяющим Владимиру Путину проводить наступательные кампании в Украине второй год подряд, несмотря на крайне высокие потери и небольшой реальный эффект с точки зрения размеров захваченной территории», — отмечают авторы Re: Russia.

Восполнение живой силы стало возможным благодаря увеличению бонусов за заключение контракта, которое было особенно быстрым во второй половине 2024 года и достигло пика к февралю 2025-го.

По оценкам Re: Russia, общие затраты российских бюджетов всех уровней на бонусы составили за первую половину 2025 года около 400 миллиардов рублей. Траты на денежное довольствие — примерно 860 миллиардов, выплаты семьям погибших военных и раненым — примерно 750–760 миллиардов.

При сохранении тех же темпов расходов по итогам года они составят четыре триллиона рублей — это 2% ВВП или 9,5% расходов федерального бюджета на 2025 год.