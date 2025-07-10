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Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Малайзии, где проходит саммит Ассоциации государство Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лавров и Рубио присутствовали на саммите в качестве гостей, основной целью их визита были заявлены переговоры со странами блока.

Встреча продолжалась около 50 минут. По ее итогам МИД России выпустил короткий официальный пресс-релиз, в котором сообщил, что в ходе встречи была «проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире», в том числе по Украине, Ирану и Сирии. В коммюнике МИДа говорится, что Лавров и Рубио подтвердили «обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций» и на восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров отдельных комментариев журналистам не давал.

Рубио, в свою очередь, дал десятиминутную пресс-конференцию, на которой дал понять, что США крайне недовольны отсутствием прогресса в переговорах о завершении войны России с Украиной, и что он донес эту позицию, ранее публично высказанную Дональдом Трампом, до Лаврова. По словам госсекретаря США, именно российско-украинская война была главной темой беседы.

Рубио назвал разговор «честным», при этом подчеркнув, что Белый дом разочарован отсутствием «гибкости» с российской стороны. Госсекретарь напомнил, что главной задачей США является поиск способа завершить конфликт при участии всех сторон.

«Мы обменялись несколькими новыми идеями. Я передам их президенту», — заявил Рубио, отметив, что «не будет притворяться», что стороны близки к соглашению. Он сказал, что в Белом доме не скрывают разногласий с руководством России, но Вашингтон и Москва «не могут игнорировать друг друга».

Рубио добавил, что Белый дом работает вместе с конгрессом по вопросу о введении санкций и готов к «достаточно гибким» подходам, чтобы они оказали максимальное влияние на позицию Москвы.

Госсекретарь заверил, что США привержены поддержке Украины, а паузу в поставках вооружений Киеву назвал краткосрочной. По его словам, она носила технический характер. Говоря об установках Patriot, он отметил, что они в достаточном количестве есть у европейских стран, но «никто не хочет делиться ими» с Украиной.

Встреча Лаврова и Рубио стала первой на столь высоком уровне с февраля 2025 года. Тогда делегации России и США встретились в Эр-Рияде, это были первые двусторонние переговоры с начала полномастшабной российско-украинской войны, Лавров и Рубио возглавляли делегации. Обе стороны очень позитивно оценивали итоги той встречи — на ней они договорились восстанавливать двусторонние отношения, фактически замороженные из-за войны.

Риторика Трампа в отношении России в последние недели значительно ужесточилась. Президент США публично несколько раз заявил, что «недоволен» Владимиром Путиным. Он также отметил, что его телефонные разговоры с президентом России не приводят к хоть какому-то прогрессу в мирном урегулировании.

Как прошла первая встреча Лаврова и Рубио

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Как прошла первая встреча Лаврова и Рубио

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»