Российские военные на позиции в Херсонской области, июнь 2025 года Алексей Коновалов / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин намерен продолжать войну с Украиной до тех пор, пока Запад не согласится на его условия — несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ужесточить санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Путин считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные санкции Запада, включая пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть.

«Путин считает, что никто, в том числе американцы, не говорит с ним о деталях мирного урегулирования всерьез. Поэтому он будет продолжать, пока не получит то, чего хочет», — сказал один из источников Reuters. Он добавил, что, несмотря на телефонные разговоры с Трампом, хорошие отношения с которым Путин ценит, и визиты в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа, президент России считает, что до сих пор никто не обсуждал с ним его условия мира.

Путин требует юридических обязательств нерасширения НАТО на восток, нейтралитета Украины, защиты прав русскоязычного населения и признания пяти аннексированных регионов Украины частью России. При этом он готов обсуждать гарантии безопасности Украины, говорится в публикации Reuters.

Источники агентства также отметили, что Путин понимает, что Россия имеет преимущество на поле боя, и поэтому может стремиться к захвату новых территорий. «Аппетит приходит во время еды», — сказал один из собеседников Reuters. Другой источник заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть от силы Украины — если российская армия столкнется с упорным сопротивлением, наступление может прекратиться. Но если серьезного сопротивления не будет, тогда «возможно еще более обширное наступление на Днепр, Сумы и Харьков».

Один из источников Reuters отметил, что у Трампа мало рычагов влияния на президента России. «Путин понимает, что Трамп — непредсказуемый человек, который может совершать неприятные поступки. И он маневрирует, чтобы не вызывать у него слишком сильного раздражения», — добавил собеседник агентства.

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