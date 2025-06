Жители Киева на месте разрушенного подъезда жилого дома Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 17 июня российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по украинской столице и области было выпущено 175 беспилотников и 14 ракет, в том числе две баллистические.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что по девятиэтажному жилому дому в Соломенском районе Киева попала российская баллистическая ракета.

«Уничтожен полностью подъезд. И уничтожен он вплоть до подвального помещения, потому что это было прямое попадание», — сказал он журналистам (цитата по «Украинской правде»).

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе погибли 14 человек. «Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти», — заявил он.

Кличко добавил, что результате ночной атаки по Киеву пострадали 55 человек, более 40 из них госпитализировали. Среди пострадавших — трое детей, уточняет «Украинская правда». Позже Ткаченко сообщил, что число пострадавших увеличилось до 99 человек, 59 из них госпитализированы.

Обновление. Кличко сообщил, что число пострадавших увеличилось до 114 человек, 68 из которых госпитализированы. 18 июня в Киеве объявлен траур.

Воздушная тревога в Киеве длилась около девяти часов, говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. В Дарницком районе Киева повреждены несколько квартир жилого дома в результате пожара, который начался после атаки. Пожар также произошел на верхних этажах жилого дома в Шевченковском районе.

Кроме того, в украинской столице повреждено общежитие Киевского авиационного института (КАИ), сообщила ректор вуза Ксения Семенова. «Прилет обломков в общежитие КАИ», — заявила она. По словам Семеновой, в результате произошедшего есть раненые, их число она не уточнила.

Всего за ночь российские войска выпустили по Украине 440 дронов и 32 ракеты, заявил президент страны Владимир Зеленский. Помимо Киева и области были атакованы Одесса, Запорожская, Черниговская, Житомирская, Кировоградская и Николаевская области.

«Сейчас в Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас, непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях», — сообщил Зеленский.

По его данным, в результате ночной атаки по Украине погибли 15 человек.

«Такие атаки — чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну. Он хочет войны и дальше», — добавил президент Украины.

Обновление. Минобороны России заявило, что ночью 17 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками «по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье». «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

