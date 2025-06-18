В Киеве под завалами дома, разрушенного в результате российского удара, нашли еще шестерых погибших
Источник: ГСЧС Украины
В Соломенском районе Киева, где после российского удара обрушился подъезд жилого дома, обнаружены тела еще шестерых погибших, сообщила ГСЧС Украины.
Всего, по данным на утром 18 июня, было известно о 22 погибших и 134 пострадавших в Киеве в результате удара, нанесенного ВС РФ в ночь на 17 июня.
Поисково-спасательная операция в Соломенском районе продолжается, подчеркнули в ГСЧС Украины.