В Киеве под завалами дома, разрушенного в результате российского удара, нашли еще шестерых погибших

В Соломенском районе Киева, где после российского удара обрушился подъезд жилого дома, обнаружены тела еще шестерых погибших, сообщила ГСЧС Украины.

Всего, по данным на утром 18 июня, было известно о 22 погибших и 134 пострадавших в Киеве в результате удара, нанесенного ВС РФ в ночь на 17 июня.

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе продолжается, подчеркнули в ГСЧС Украины.

Хроника войны. 17 июня 2025 года

Война Тысяча двести десятый день. Крупнейший обстрел Киева с апреля: как минимум десять погибших, более сотни пострадавших. В городе объявили траур

Хроника войны. 17 июня 2025 года

Война Тысяча двести десятый день. Крупнейший обстрел Киева с апреля: как минимум десять погибших, более сотни пострадавших. В городе объявили траур