Европейская комиссия представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта в Евросоюз российских энергоносителей.

«Дорожная карта предусматривает постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков Евросоюза, что будет происходить скоординированно и безопасно по мере перехода ЕС на чистую энергию», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Еврокомиссия рассчитывает прекратить весь импорт российского газа к концу 2027 года, усилить меры против «теневого флота» России, перевозящего нефть, и ограничить новые контракты на поставку урана и других ядерных материалов из РФ.

В июне комиссия представит законодательные предложения в поддержку представленного плана.

Евросоюз решил преодолеть зависимость от российского газа и нефти после полномасштабного российского вторжения в Украину. В 2022 году Еврокомиссия представила план реформирования европейской энергосистемы REPowerEU, среди прочего направленный на отказ от российских энергоносителей. С тех пор, отмечает комиссия, доля российского газа в импорте ЕС упала с 40% до 19%. При этом в 2024 году в Евросоюзе наблюдалось возобновление импорта российского газа.