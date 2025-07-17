Российские войска нанесли массированный удар по Днепру беспилотниками
Войска РФ в ночь на 17 июля атаковали Днепр беспилотниками, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его данным, в результате массированного удара дронами погиб один человек, пятеро получили ранения. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Из-за атаки дронов в Днепре возникли несколько пожаров, повреждено предприятие. Также из-за удара беспилотников произошли пожары в Солонянской и Слобажнской общинах Днепропетровской области, сообщил Лысак.
Всего силы ПВО сбили над территорией региона 22 беспилотника, написал глава Днепропетровской области в своем телеграм-канале, не став уточнять, сколько всего дронов было задействовано в атаке.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ВС РФ в ночь на 17 июля запустили по территории Украины 64 беспилотника — 59 ударных дронов типа «Шахед» и пять дронов-имитаторов. 36 ударных дронов были уничтожены силами ПВО, пять дронов-имитаторов «локационно потеряны», заявили украинские военные.