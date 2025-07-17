Мединский: Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ. Киев передал 19 тел российских военных

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

По его словам, Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ. Украина передала России 19 тел погибших российских военных.

Обновление. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших, сообщили в украинском Координационном штабе по по вопросам обращения с военнопленными. «По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим», — отдельно говорится в сообщении. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проводить экспертизы и идентифицировать переданные тела. Передача 19 тел погибших российских военных в сообщении не упоминается.

Россия в ходе переговоров в Стамбуле пообещала передать Украине около шести тысяч тел погибших украинских военных. 16 июня Мединский сообщил, что Россия передала Украине тела 6060 погибших бойцов ВСУ. Взамен Россией было получено 78 тел погибших военнослужащих.

Позже Мединский заявил, что Москва готова передать Киеву тела еще около трех тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что во время обмена телами погибших военных российская сторона передала Киеву в том числе граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные.