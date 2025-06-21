Зеленский: Россия в ходе обмена телами погибших передала Украине 20 своих военных. Среди них есть гражданин Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время обмена телами погибших военных российская сторона передала Киеву граждан России и других стран, утверждая, что это украинские военные. Об этом он сказал на брифинге 21 июня, передает «РБК-Украина».

«Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная», — заявил Зеленский.

По его словам, это не единичные случаи.

«Иногда эти тела даже с российскими паспортами. Это означает, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько надо времени на это я не знаю, скажу честно», — добавил президент Украины.

«РБК-Украина» пишет, что журналистам, присутствующим на встрече, в качестве доказательств показали паспорта граждан РФ и другие документы, найденные вместе с телами.

По мнению Зеленского, таким образом Москва пытается искусственно завысить количество погибших украинских военных.

Украина не в первый раз утверждает, что ходе обмена телами погибших военнослужащих в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине тела российских солдат. Об этом, в частности, говорил глава МВД Игорь Клименко.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил заявления украинской стороны с геббельсовской пропагандой. Он предположил, что «тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи».

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