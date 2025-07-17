Зеленский выдвинул на пост посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Ранее главным кандидатом называли Рустема Умерова, возглавляющего Минобороны

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на пост посла в США кандидатуру Ольги Стефанишиной, занимавшей пост вице-премьера — министра юстиции в правительстве Дениса Шмыгаля. Пока с США согласовывается кандидатура нового посла, Стефанишина будет занимать пост специальной уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. Соответствующий указ, сообщил президент Украины в своем телеграм-канале, уже подписан.

По данным источников «РБК-Украины», кандидатура и. о. министра обороны Рустема Умерова не будет предложена на пост посла Украины в США. Вместо Умерова, которого называли главным претендентом на этот пост, послом Украины в США планируют назначить и. о. вице-премьера — министра юстиции Ольгу Стефанишину, сообщили источники издания.

Назначение нового посла Украины в США, отмечает «РБК-Украина», потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур, включая согласование кандидата с американской стороной. Стефанишина на своей странице в фейсбук не стала комментировать свои дальнейшие планы, сообщив лишь, что следующие несколько месяцев «посвятит больше времени родным».

Умеров, по версии источников «РБК-Украины», сосредоточится на переговорах с Россией. Как напоминает издание, именно Умеров возглавлял украинскую группу на переговорах в стамбульском формате.

Рустем Умеров возглавил Минобороны Украины в сентябре 2023 года.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить на пост министра обороны Дениса Шмыгаля, возглавляющего правительство. Пост премьера Зеленский предложил Юлии Свириденко, занимавшей должность вице-премьера — министра экономики.

16 июля Верховная Рада приняла отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Автоматически в отставку ушло и все правительство. До назначения нового кабинета министров, члены предыдущего правительства продолжают исполнять обязанности.