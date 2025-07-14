Зеленский предложил назначить министром обороны Украины Дениса Шмыгаля. Сейчас он премьер-министр

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Об этом Зеленский заявил о вечернем видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины», — сказал Зеленский.

Ранее сегодня он предложил должность премьер-министра Юлии Свириденко, которая сейчас занимает пост первого вице-премьера — министра экономики. Куда переведут Дениса Шмыгаля, ранее официально не сообщалось. О том, что он может возглавить Минобороны, говорили источники «РБК — Украина» и «Суспільне».

Денис Шмыгаль руководит украинским правительством с марта 2020 года. Юлия Свириденко работает вице-премьером под его руководством с ноября 2021-го, до этого она была замглавы Офиса президента Украины.

Министерством обороны Украины с сентября 2023 года руководит Рустем Умеров. На прошлой неделе Зеленский допустил, что он может стать новым послом Украины в США.

Верховная Рада планирует утвердить изменения в правительстве Украины 16-17 июля, сообщали источники «Украинской правды».