Зеленский подтвердил, что планирует смену посла Украины в США. Этот пост может занять министр обороны Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что планирует сменить посла Украины в США. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме, передает «Европейская правда».

С 2021 года должность посла Украины в США занимает Оксана Маркарова. По словам Зеленского, он разговаривал с ней и надеется, что она продолжит работу в Украине, но «многое зависит от нее».

Он отметил, что новым послом в США должен быть сильный кандидат, и допустил, что эту должность может занять министр обороны Рустем Умеров.

«Если я решу — и это будет в ближайшее время… что ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины. Понятно почему — потому что сегодня все решения, весь наш бюджет — это, к сожалению, война», — сказал президент Украины.

7 июля Bloomberg писал, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможную смену посла в Вашингтоне. Помимо Умерова, среди потенциальных кандидатов на этот пост — премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко.