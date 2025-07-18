Российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, погиб машинист электровоза. В Херсоне дрон ударил по машине раввина

Российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области, погиб 52-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте, добавил Лысак.

В «Украинских железных дорогах» сообщили, что в Днепропетровской области российские военные нанесли удар по электровозу. Погиб машинист, а его помощник получил ранение, но находится в стабильном состоянии.

Кроме того, атакована Запорожская область. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российские войска нанесли удар по Степногорской общине корректируемыми авиабомбами, попав по жилой застройке. В результате налета погиб 64-летний мужчина.

Российские войска также нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области. По словам главы города Галины Минаевой, четыре человека получили ранения. Повреждены жилые дома и учебное заведение.

В Херсоне дрон атаковал ехавший по дороге автомобиль главного раввина города и области Йосефа-Ицхака Вольфа, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины. В машине находились сам раввин и члены его семьи, при ударе они не пострадали.

Всего в течение ночи российские войска запустили по Украине 35 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, заявили в Воздушных силах ВСУ. 11 ударных дронов типа «Шахед» были сбиты.

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника над регионами России, включая три, летевших на Москву. 11 дронов были сбиты над Подмосковьем — в Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, опубликовавший фото с небольшими повреждениями частных домов. Пострадавших, по его словам, нет.