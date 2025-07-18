В Госдуме предупредили WhatsApp, что ему «пора готовиться к уходу с российского рынка»

Мессенджеру WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка», заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка», — написал Горелкин. Он предупредил, что мессенджер, принадлежащий Meta, «с очень большой долей вероятности» попадет в список ПО из недружественных стран, который правительство должно разработать по поручению Владимира Путина.

По словам Горелкина, «всем понятно», кто станет претендентом на долю WhatsApp — это национальный мессенджер Max, который разрабатывает VK.

Второй по популярности мессенджер, Telegram, по мнению Горелкина, в список ПО из недружественных стран не попадет, «особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», написал депутат. Он отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре Роскомнадзора страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис находится «во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление о WhatsApp, отметил, что «законы должны выполняться». «По популярности это [WhatsApp] сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — сказал Песков.

Накануне издание Hi-Tech Mail написало, что в реестре деятельности иностранных лиц в сети интернет, который ведет Роскомнадзор, появилась информация, свидетельствующая, что мессенджер Telegram готовится открыть представительство в России — это требование так называемого «закона о приземлении» для иностранных IT-компаний. Когда эта запись появилась в реестре, неясно — как и то, значит ли она, что Telegram подал заявку на открытие офиса. Источник The Bell в правительстве сказал, что о планах компании открыть представительство ничего не слышал. Также об этих планах не знают собеседник The Bell, знакомый с командой мессенджера, и источник на интернет-рынке.

При этом два из трех требований закона мессенджер уже исполнил: разместил специальную электронную форму и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Судя по последней архивной версии реестра, еще в августе 2024-го ни одно из требований российских властей к Telegram по закону о «приземлении» исполнено не было.

Также 17 июля стало известно, что Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить предложения о том, как дополнительно ограничить использование программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов) из стран, считающихся в России «недружественными». Проект Faridaily, однако, отмечал, что предложения правительства «будут касаться работы в России иностранных корпоративных коммуникационных сервисов», а не иностранных мессенджеров.

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