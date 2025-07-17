Путин поручил дополнительно ограничить использование программного обеспечения из «недружественных» стран

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о том, как дополнительно ограничить использование программного обеспечения из стран, объявленных в России «недружественными».

В списке поручений, опубликованных на сайте Кремля 17 июля, говорится, что правительство РФ должно до 1 сентября «представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах».

Поручение дано по итогам встречи Путина с российскими бизнесменами, которая прошла 26 мая. В ходе той встречи Путин заявил, что «надо душить» зарубежные сервисы типа Zoom и Microsoft, которые остались на российском рынке и мешают развитию отечественного IT-сектора.

Как предполагает Faridaily, предложения правительства «будут касаться работы в России иностранных корпоративных коммуникационных сервисов», а не иностранных мессенджеров.

После встречи Путина с бизнесом в мае министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что российским властям «можно подумать о поэтапном ограничении» использования зарубежных интернет-сервисов, у которых есть отечественные аналоги. «Президент сказал — будем душить», — заявил министр.

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