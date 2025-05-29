Российским властям «можно подумать о поэтапном ограничении» использования зарубежных интернет-сервисов, у которых есть отечественные аналоги, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Президент сказал — будем душить», — сказал чиновник, комментируя слова Владимира Путина об «удушении» иностранных IТ-сервисов, которые действуют против РФ, но сами не до конца ушли с российского рынка.

По словам Шадаева, сейчас в России складывается непростая экономическая ситуация из-за ключевой ставки и того, что заказчики буквально «режут» IT-бюджеты, поэтому необходимо продумать дополнительные стимулы для повышения спроса на отечественные предложения в этой сфере.

Министр назвал «определенным подходом» к этой ситуации «поэтапное ограничение» использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях. Однако он уточнил, что такой подход можно применять только в том случае, если есть уже «достаточно зрелые отечественные аналоги».

Читайте также

«Иностранные маркетплейсы — это дыра. Надо душить зарубежные сервисы. А россиян — избавлять от вредных привычек» Путин поговорил с российскими бизнесменами

Читайте также

«Иностранные маркетплейсы — это дыра. Надо душить зарубежные сервисы. А россиян — избавлять от вредных привычек» Путин поговорил с российскими бизнесменами