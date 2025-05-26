Ряд иностранных компаний ушли из России по принуждению западных элит. Некоторые из них подставили своих российских партнеров. В этих условиях наши предприниматели не стушевались. Государство продолжит поддерживать ваши усилия, будет подставлять плечо. Иностранные маркетплейсы в России — это дыра, на которую нужно обратить внимание. Через них можно завозить что угодно и в любом количестве. Надо душить зарубежные сервисы типа Zoom и Microsoft, которые не до конца ушли из России и ограничивают развитие отечественного IT-сектора. Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. А россиян надо избавить от вредных привычек пользоваться западными программами и сервисами. Иностранные компании, включая McDonalds, поставили всех в трудное положение, смылись. Россия не будет стелить им дорожку, если они захотят вернуться на рынок страны. Я ставил перед правительством задачу проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом защиты интересов нашего бизнеса.

Это приблизительный пересказ заявлений Владимира Путина во время встречи с представителями российских деловых кругов. Ее транслировали российские СМИ. Полную расшифровку беседы опубликует Кремль. Высказывания незначительно сокращены и отредактированы.

Фото на обложке: Сергей Савостьянов / ТАСС / Profimedia