Telegram начал регистрацию представительства в России по закону о «приземлении» иностранных IT-компаний

Мессенджер Telegram собирается открыть представительство в России в рамках требований по закону о «приземлении» иностранных IT-компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

На сайте ведомства сообщается, что процесс создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юридического лица находится «в стадии согласования». Когда именно начался процесс, не уточняется.

При этом компания уже исполнила другие требования в рамках закона о «приземлении»: разместила специальную электронную форму и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Судя по последней архивной версии реестра, еще в августе 2024-го ни одно из требований российских властей к Telegram по закону о «приземлении» исполнено не было.

Закон о «приземлении» был принят летом 2020 года. В 2021-м Роскомнадзор опубликовал список иностранных компаний, которые подпадают под этот закон. В него в том числе попал Telegram.

По закону о «приземлении» иностранные IT-компании, в числе прочего, обязаны открыть филиал в России, отвечать на запросы Роскомнадзора и разместить на своем сайте форму для обратной связи.

подробнее о законе о «приземлении»

Пора познакомиться с законом о «приземлении» иностранных IT-компаний. Он позволит властям убрать из поисковиков многие неугодные сайты — и лишить их денег. Что? 11 карточек