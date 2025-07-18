WhatsApp будет почти гарантированно заблокирован в России, считают два собеседника «Медузы», близких к администрации президента, и источник в Госдуме.

«99%, что это случится. 1% оставим на „мало ли что“», — сказал один из близких к Кремлю собеседников. Под «мало ли что» он имеет в виду популярность мессенджера у россиян: «Блокировка вызовет гарантированное недовольство, а это нежелательно в условиях и так падающих рейтингов (власти)».

«Но понятно, что из-за мессенджера на улицы никто не пойдет. Скажут переориентироваться на Мax для взаимодействия с государством и окологосударством — для домовых и школьных чатов, переориентируются. Для себя многие продолжат общаться через VPN, многие люди уже к нему привыкли», — полагает он.

На что хотят заменить WhatsApp в России

У приложения Max от VK есть все шансы стать российским национальным мессенджером. Оно работает уже три месяца, но внутри одни баги и нет людей А слежка за пользователями возмутила даже Z-блогеров

На что хотят заменить WhatsApp в России

У приложения Max от VK есть все шансы стать российским национальным мессенджером. Оно работает уже три месяца, но внутри одни баги и нет людей А слежка за пользователями возмутила даже Z-блогеров

И этот собеседник, и источник в Госдуме говорят, что блокировку мессенджеров лоббируют силовики, WhatsApp политическому блоку АП не так «интересен, чтобы его защищать».

«С Telegram другая история — там много подконтрольных или лояльных каналов, выстроена целая инфраструктура. Работает АНО „Диалог“. Это контакт с политизированной аудиторией, он важен перед выборами в Госдуму. Блокировка этот контакт затруднит. Критически настроенные и так продолжат пользоваться и искать информацию с помощью VPN. А вот более лояльные отвалятся: с полузапрещенным дело иметь страшно», — рассуждает один из близких к АП собеседников.

Как работает АНО «Диалог»

Пропагандисты из АНО «Диалог» решили попробовать работать и с «оппозиционной аудиторией» Для этого они используют старые интервью Дудя и пытаются придумывать инфоповоды, о которых могут рассказать «Дождь» и «Медуза»

Как работает АНО «Диалог»

Пропагандисты из АНО «Диалог» решили попробовать работать и с «оппозиционной аудиторией» Для этого они используют старые интервью Дудя и пытаются придумывать инфоповоды, о которых могут рассказать «Дождь» и «Медуза»

Сроки блокировки WhatsApp собеседники «Медузы» назвать затрудняются. Один из них и вовсе сомневается, что мессенджер удастся «полностью заблокировать, не положив кучу всего вокруг».

Источник в Госдуме связывает возможную блокировку мессенджеров, а также борьбу с рекламой VPN и «поиском экстремистских материалов» с растущим социальным недовольством. «Растут цены, люди хотят про это читать больше. Ужесточается сбор налогов, возможно, будут изменения по налоговой политике по самозанятым — не в их пользу. Для силовиков логика понятна — если каналов получения информации меньше, то и недовольства якобы меньше. Понятно, что это не так, но представления у них свои», — сказал он.

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Возможную блокировку WhatsApp в России начали в очередной раз обсуждать после того, как 17 июля стало известно, что Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить предложения о том, как дополнительно ограничить использование программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов) из стран, объявленных в России «недружественными». WhatsApp, так же как Instagram и Facebook, доступ к которым в России уже ограничивают, принадлежит корпорации Meta. Она объявлена в России «экстремистской» организацией.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка», так как он «с очень большой долей вероятности» попадет в список ПО из «недружественных» стран.

Чем грозит блокировка WhatsApp Кажется, в России собираются запретить WhatsApp. Сколько людей останутся без самой привычной связи?

17 июля Госдума поддержала поправки, вводящие штрафы за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов. Под запрет также попала реклама VPN-сервисов.

Кроме того, депутаты одобрили поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN-сервисов. Все эти поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о работе экспедиторов — такая схема позволяет ускорить процесс принятия законопроекта.