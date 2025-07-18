Украина предложила иностранным производителям оружия тестировать свою продукцию на линии фронта

Украина предлагает иностранным производителям оружия протестировать свою продукцию в боевых условиях, пишет Reuters. Предполагается, что в рамках программы Test in Ukraine производители вооружений будут отправлять свои разработки для использования на поле боя, а также дистанционно обучать украинских военных управлению такой техникой. Взамен производители оружия получат отчеты о тестировании своей продукции в боевых условиях.

Программой занимается платформа Brave1, созданная правительством Украины для инвестиций и закупок в сфере вооружений. Глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз рассказал Reuters, что иностранные производители оружия проявили «большой интерес» к программе Test in Ukraine, но не стал уточнять, какие компании готовы присоединиться к проекту. Подробности того, как будет работать программа, включая финансовые затраты на ее реализацию, Мороз также раскрывать не стал.

По словам Мороза, у Brave1 есть список приоритетных технологий. «Одним из главных будет противовоздушная оборона, например новые средства ПВО, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — сказал он. Также, сообщил представитель Brave1, особый интерес для Украины, в числе прочего, представляют водные беспилотники и усовершенствованные системы наведения огня с использованием искусственного интеллекта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The New York Post, опубликованном 17 июля, что обсуждает с американским президентом Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой Вашингтон купит у Киева проверенные в боях украинские беспилотники в обмен на то, что Украина будет закупать оружие у США. Киев готов поделиться с США и европейскими союзниками приобретенным за время противостояния с Россией опытом, заявил Зеленский.

Что война приносит производителям оружия

Россия начала использовать в Украине ракеты, купленные у КНДР. Для Пхеньяна это фактически «рекламная кампания», которая может привлечь других покупателей До сих пор новые северокорейские ракеты в боевых условиях никто не проверял

Что война приносит производителям оружия

Россия начала использовать в Украине ракеты, купленные у КНДР. Для Пхеньяна это фактически «рекламная кампания», которая может привлечь других покупателей До сих пор новые северокорейские ракеты в боевых условиях никто не проверял