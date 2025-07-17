Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп рассматривают сделку, в рамках которой Вашингтон купит у Киева проверенные в боях украинские беспилотники в обмен на то, что Украина будет закупать оружие у США.

Зеленский сообщил в интервью The New York Post, что его последние переговоры с Трампом были посвящены соглашению, которое поможет США и Украине укрепить свои авиационные технологии. По его словам, Киев готов поделиться с США всем, что узнал о современной войне за время противостояния с Россией.

«Я думаю, что это действительно мега-сделка, выгодная для всех», — сказал Зеленский.

Как отметила The New York Post, украинские дроны способны поражать цели вглубь российской территории. «Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале», — сказал Зеленский в интервью, которое прошло 16 июля.

«Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами», — добавил Зеленский. Он сообщил, что Украина также ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

Читайте также

После операции «Паутина» все опять говорят о битве дронов между ВС РФ и ВСУ. Эту битву армии ведут с 2022 года — и она определила ход всей войны Самый подробный разбор войны беспилотников — и сценариев того, кто может в ней победить

Читайте также

После операции «Паутина» все опять говорят о битве дронов между ВС РФ и ВСУ. Эту битву армии ведут с 2022 года — и она определила ход всей войны Самый подробный разбор войны беспилотников — и сценариев того, кто может в ней победить