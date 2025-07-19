Российские военные атаковали Одессу беспилотниками. Один человек погиб, есть пострадавшие

Обновление. Более 300 российских ударных дронов и более 30 ракет различных типов атаковали Украину в ночь на 19 июля, сообщил президент страны Владимир Зеленский. В Одессе, по данным украинского лидера, один человек погиб, шестеро ранены. Ранее сообщалось о троих пострадавших. Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что ночью Украину атаковали 379 российских ракет и беспилотников. Украинские военные утверждают, что сбили 208 ракет и дронов, еще семь ракет и 129 беспилотников-имитаторов были «локационно потеряны».

Войска РФ в ночь на 19 июля атаковали Одессу ударными беспилотниками, сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер.

«Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов», — рассказал чиновник. По его данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

В результате атаки в одном из многоквартирных жилых домов произошел пожар, охвативший этажи с шестого по девятый, рассказали в ГСЧС Украины. Из горящих квартир спасли пять человек, но одна из спасенных погибла.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о «самой массированной атаке» на Павлоград с начала российско-украинской войны. По его словам, войска РФ атаковали город ракетами и беспилотниками. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажный дом. О пострадавших не сообщается.

В Корабельном районе Херсона российский дрон залетел в окно частного дома и взорвался, рассказали в администрации Херсонской области. Ранения получили два человека.

Массированному удару со стороны РФ также подверглась Шосткинская община Сумской области, заявили местные власти. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть повреждения в жилом секторе. По предварительным данным, люди не пострадали.

Обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома в Дарницком районе Киева. Обошлось без пожара и пострадавших, заявили власти города.