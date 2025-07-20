Украинский дрон попал в жилой дом в Зеленограде. Росавиация полностью закрывала небо над Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 20 июля сбили 16 украинских беспилотников, летевших на Москву.

По словам Собянина, экстренные службы работают «на месте падения обломков» в Зеленограде. Мэр Москвы заявил, что «серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет».

Беспилотник попал в жилой дом в Зеленограде, повреждения получила квартира, сообщил местный телеграм-канал «ЧП Зеленоград». Также из-за падения обломков БПЛА сгорели два автомобиля.

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно вводили ограничения на прием и вылет самолетов, позднее ограничения отменили. «Аэрофлот» сообщил, что из-за ограничений в Шереметьево компания «вынуждено корректирует расписание» — меняет время вылета или отменяет рейсы.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июля российские силы ПВО сбили и перехватили 93 украинских беспилотника, в том числе 19 дронов над территорией московского региона (из них 16 летели на Москву).