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Российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В жилом доме разрушены квартиры. Под удар попало метро, где укрывались люди Фотографии

Источник: Meduza

Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли массированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. Как сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко, погиб один человек и восемь получили ранения. По его словам, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы. Сильнее всего пострадал Дарницкий район, где произошли пожары на территории детского сада, супермаркета, складов и других нежилых зданий. В Шевченковском районе повреждения получили многоквартирный жилой дом, а также станция метро «Лукьяновская». По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные атаковали Украину, применив за одну ночь 426 беспилотников (как ударные дроны, так и имитаторы), а также 24 ракеты разных типов. Украинские силы ПВО сбили 200 дронов «Шахед» и «подавляющее большинство ракет», а 203 дрона-имитатора не достигли целей, заявили в ВСУ. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по всей Украине два человека погибли и не менее 15 получили ранения. Показываем последствия российского удара по Киеву.

Киев, 21 июля 2025 года
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
Спасатели на месте пожара в жилом доме в Шевченковском районе Киева, пострадавшем в результате российского удара
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Житель Киева в поврежденной квартире многоэтажного дома
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
В феврале 2024 года «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь» запустили проект «Давайте» для помощи мирным украинцам, пострадавшим от войны. В рамках проекта удалось собрать миллион евро. Помощь получили 280 тысяч человек. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на донаты «Давайте».
Жители Киева укрываются в подземном гараже во время российского удара
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
В результате атаки поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская»
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Автобусная остановка возле метро разрушена в результате удара
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Во время воздушного удара ВС РФ жители Киева укрывались в метро
Kantorowicz Torres / SIPA / Scanpix / LETA
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Жители Киева возле обломков дрона
Kantorowicz Torres / SIPA / Scanpix / LETA
Kantorowicz Torres / SIPA / Scanpix / LETA
Взрыв беспилотника над Киевом во время российской атаки
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA