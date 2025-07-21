Российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В жилом доме разрушены квартиры. Под удар попало метро, где укрывались люди Фотографии
Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли массированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. Как сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко, погиб один человек и восемь получили ранения. По его словам, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы. Сильнее всего пострадал Дарницкий район, где произошли пожары на территории детского сада, супермаркета, складов и других нежилых зданий. В Шевченковском районе повреждения получили многоквартирный жилой дом, а также станция метро «Лукьяновская». По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные атаковали Украину, применив за одну ночь 426 беспилотников (как ударные дроны, так и имитаторы), а также 24 ракеты разных типов. Украинские силы ПВО сбили 200 дронов «Шахед» и «подавляющее большинство ракет», а 203 дрона-имитатора не достигли целей, заявили в ВСУ. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по всей Украине два человека погибли и не менее 15 получили ранения. Показываем последствия российского удара по Киеву.
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