В аэропортах Москвы снова задержаны десятки рейсов из-за беспилотников. Новый министр транспорта заявил, что ситуация «чуть получше, чем в мае»

Ситуация в аэропортах Москвы, где вновь задержаны десятки рейсов из-за атак беспилотников, «чуть получше, чем была в мае», заявил новый министр транспорта Андрей Никитин, назначенный на эту должность после смерти его предшественника Романа Старовойта.

По словам Никитина, прогнозировать, когда вводится план «Ковер», предусматривающий закрытие неба, невозможно, но «аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом».

«Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это [введение плана „Ковер“] не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», — сказал Никитин (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне вечером ограничения вводились во всех четырех московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также в аэропорту Нижнего Новгорода. В Шереметьево задержали десятки рейсов.

Росавиация сообщила, что в аэропорту Шереметьево временно изменен порядок посадки и вылет самолетов — они осуществляются «по согласованию с соответствующими органами».

Ограничения в московских аэропортах были сняты только под утро, однако задержки распространились и на другие регионы. В аэропортах Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и на Сахалине были задержаны вылеты девяти рейсов в Москву, отправления ожидают более 2,7 тысячи пассажиров, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В начале мая российские аэропорты столкнулись с масштабным коллапсом из-за постоянных атак украинских беспилотников. Из-за закрытия аэропортов рейсы задерживались и направлялись на запасные аэродромы, в итоге десятки тысяч пассажиров, в том числе отправлявшихся отдыхать на майские праздники, не смогли вылететь вовремя. Из-за атак беспилотников пришлось изменить маршруты и некоторым лидерам стран, собиравшимся в Москву на День Победы — в частности, президенту Сербии Александру Вучичу, самолет которого вынуждено сел в Баку и лишь потом добрался до Москвы.

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