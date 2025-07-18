Администрация президента США Дональда Трампа переместила Германию вперед Швейцарии в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot, что потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину, сообщила 18 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Правительство Швейцарии заявило, что США «решили пересмотреть приоритеты в поставках наземных систем противовоздушной обороны Patriot», чтобы усилить поддержку Украины. Ранее Швейцария купила пять систем Patriot, ожидалось, что страна получит их в период с 2026 по 2028 год. Сейчас сроки поставок в Швейцарию неясны.

Как утверждает немецкое издание Bild, оборонная корпорация Raytheon продолжает производство системы Patriot, которая предназначалась для Швейцарии, она будет готова не ранее, чем через шесть-восемь месяцев. Bild при этом пишет, что система Patriot отправится в Украину, а не в Швейцарию, а Германия оплатит поставку.

Дональд Трамп заявил 14 июля, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине. Трамп сообщил, что союзники по НАТО заплатят США за оружие для Украины. По словам представителя НАТО, инициативу согласились поддержать Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия, пишет The Wall Street Journal.

В течение следующей недели, то есть с 21 по 27 июля, вероятно, будут заключены дополнительные соглашения между США и их союзниками о предоставлении дополнительного оружия, отмечает WSJ. Причем соглашения будут затрагивать не только Patriot, но и другое наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Киеву, а затем выкупят у США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 17 июля, что «Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России» (цитата по ТАСС).

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, опубликованном 13 июля, что у вооруженных сил ФРГ осталось шесть из 12 систем противовоздушной обороны Patriot. «Мы определенно не можем предоставить больше», — сказал министр, имея в виду поставки систем Patriot Украине.

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