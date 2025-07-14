Трамп объявил, что США и НАТО заключили сделку о поставках оружия Украине

США и их союзники по НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, сообщил Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

«Сегодня мы заключили соглашение, по которому будем поставлять им [НАТО] оружие, а они [члены альянса] за него заплатят», — сказал Трамп. По его словам, речь идет о вооружении на миллиарды долларов. Какие именно страны заплатят за оружие, лидер США не уточнил. Накануне Трамп сообщал, что поставки американского оружия Украине оплатит Евросоюз.

Рютте, в свою очередь, назвал сделку «действительно крупной» и заявил, что «европейцы активизируются». Генсек отметил, что следующая поставка вооружения в Украину будет включать не только системы ПВО Patriot, но и более широкий спектр военной техники.

Журналисты также спросили президента США, когда в Украину поступят обещанные системы Patriot. Тот сообщил, что ждет поставок «в ближайшие дни». «Есть пара стран, у которых есть эти комплексы», — сказал Трамп, уточнив, что речь так же идет о поставках ракет к этим системам. По его словам, Вашингтон будет готов в дальнейшем передать союзникам новые Patriot взамен тех, что передадут Украине.

Ранее источники издания Axios анонсировали, что 14 июля президент США Дональд Трамп объявит о новом плане военной помощи для Украины, который будет включать в том числе поставки наступательного вооружения. По из словам, в новый пакет военной помощи Киеву могут войти ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине России. Politico сообщал, что Трамп обсуждает план по предоставлению военной помощи Украине на сотни миллионов долларов.

До сих пор администрация Трампа отправляла Украине только вооружение, которое было одобрено его предшественником на посту лидера США Джо Байденом.