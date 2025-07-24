Украинские дроны атаковали Сочи, погибли два человека. В Сириусе под удар попала нефтебаза

Обновление. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки по региону погибли две женщины, пострадали 11 человек, из них четверо госпитализированы.

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край в ночь на 24 июля, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

По данным властей, в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной погибла местная жительница, еще одна женщина получила тяжелые ранения, ее госпитализировали. В оперштабе добавили, что в этом же районе Сочи произошел пожар в гаражном кооперативе, возгорание потушили.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что в Адлере под удар попала нефтебаза в районе аэропорта Сочи.

Кроме того, по данным Exilenova+, под удар попал железнодорожный мост в Адлере, видео с последствиями опубликовали местные жители.

В поселке Сириус Краснодарского края, расположенном в 30 километрах от Сочи, под удар попала нефтебаза на улице Таврической, сообщил глава поселка Дмитрий Плишкин. Местные жители сняли момент удара на видео. Российский телеграм-канал Astra утверждает, что это нефтебаза «Лукойл-Югнефтепродукт», она расположена на этой улице. Украинские СМИ при этом сообщили, что это база «Роснефти».

Внимание. На видео есть мат.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников, из них 21 — над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря, а семь — над территорией Краснодарского края.

Росавиация ночью временно вводила ограничения в аэропорту Сочи, из-за чего задержали более 50 рейсов: 28 на вылет и 28 на прилет.