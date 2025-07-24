Российские беспилотники атаковали Одессу. В девятиэтажном доме разрушены квартиры на четырех этажах

Вооруженные силы РФ атаковали Одессу беспилотниками в ночь на 24 июля, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки разрушен девятиэтажный жилой дом. «Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с пятого по восьмой этажи», — заявили в ведомстве. Там отметили, что в доме есть угроза обрушения конструкций. Пожарные эвакуировали 33 жильцов и спасли пять человек из заблокированых квартир.

Кроме того, по данным спасателей, в результате атаки произошли пожары в частном доме и АЗС, пострадали три человека.

Также под удар в Одессе попал рынок Привоз, там возник пожар.

Глава Одесской областной военной администрации сообщил, что в результате российского удара повреждения получили памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

В городе Черкассы, по данным властей, в результате российской атаки пострадали шесть человек. В Херсоне после атаки дронов госпитализировали двух пострадавших.