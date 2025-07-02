Astra: завод «Купол» в Ижевске, атакованный дронами ВСУ, остановил работу. До сих пор предприятие круглосуточно выпускало беспилотники

Военный завод «Купол» в Ижевске, который 1 июля атаковали украинские дроны, приостановил работу. Об этом сообщает Astra со ссылкой на источники.

По информации издания, на заводе повреждены четыре цеха, связанные с производством беспилотников. Среди поврежденных подразделений — цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и где выпускают готовые БПЛА.

До сих пор, отмечает Astra, некоторые цеха по производству дронов на предприятии работали круглосуточно.

В результате атаки беспилотников ВСУ завода «Купол» в Ижевске погибли три человека, еще 45 получили ранения, из них 35 были госпитализированы.

«Купол» — одно из крупнейших предприятий российского ВПК, оно входит в концерн «Алмаз-Антей». После начала войны на «Куполе» началась сборка дронов и зенитных ракетных комплексов. Завод внесен в санкционные списки США, ЕС и других западных стран.

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