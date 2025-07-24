Российская армия нанесла удар по центру Харькова. Одна из бомб взорвалась рядом с многоэтажкой. Пострадали более 20 человек

25 человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали при российском авиаударе по центральному району Харькова, сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. Пять пострадавших госпитализированы.

Российские военные 24 июля нанесли удар по Шевченковскому району двумя корректируемыми авиабомбами, рассказал мэр города Игорь Терехов. По его словам, одна из бомб попала по гражданскому предприятию, там начался пожар. Вторая упала рядом с многоэтажным домом, загорелись около 15 автомобилей.

«Совершенно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И мы видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства. Поэтому нам нужна поддержка в защите — сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизнь. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать», — прокомментировал обстрел президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал видео и фото с места удара.