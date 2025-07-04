South China Morning Post: Китай заявил ЕС, что не хочет поражения России в войне с Украиной

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе европейской дипломатии Кае Каллас, что Пекин не хочет, чтобы Россия проиграла в Украине, потому что опасается, что в этом случае США обратят все свое внимание на КНР, сообщили источники издания South China Morning Post.

Встреча Ван И и Каллас прошла 2 июля в Брюсселе. В ходе переговоров глава европейской дипломатии призвала Пекин прекратить «любую материальную поддержку» военного комплекса России и поддержать полное прекращение огня в Украине.

По словам собеседников South China Morning Post, некоторые чиновники ЕС, участвовавшие в переговорах, были удивлены откровенностью главы МИД Китая.

В Евросоюзе, отмечает издание, многие считают комментарий Ван И позицией Пекина по российско-украинской войне, но это противоречит публичным заявлениям Китая. В КНР ранее неоднократно заявляли, что Пекин не является стороной конфликта. В ходе беседы с Каллас министр также отверг обвинения в том, что Китай оказывает военную и финансовую поддержку России.

«Одна из интерпретаций заявления Вана заключается в том, что хотя Китай не просил о войне, ее затягивание может отвечать стратегическим потребностям Пекина, пока США остаются вовлеченными в Украину», — пишет издание.

Еще о «дружбе» России и Китая

Официально Россия заявляет о дружбе с Китаем. Неофициально Москва считает Пекин противником, заинтересованным в территориях на Дальнем Востоке The New York Times узнала об этом из секретного документа ФСБ

Еще о «дружбе» России и Китая

Официально Россия заявляет о дружбе с Китаем. Неофициально Москва считает Пекин противником, заинтересованным в территориях на Дальнем Востоке The New York Times узнала об этом из секретного документа ФСБ